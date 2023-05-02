Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа: есть пострадавшие

Во вторник, 2 мая, из сектора Газа было выпущено около 25 ракет по территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Сообщается, что около 25 ракет было выпущено из сектора Газа в сторону южного Израиля, причем две ракеты попали на территорию города Сдерот. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек.

По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), четыре ракеты были перехвачены, 16 упали на открытом пространстве, а две попали в городские районы: одна - в строительную площадку, другая - во двор жилого дома.

Как отмечает издание, базирующиеся в Газе палестинские террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за ракетный обстрел.