RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З-під завалів у Харкові дістали чотирьох загиблих

Фото: розбір завалів у Харкові (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергей Новиков

Рятувальники в Харкові дістали чотирьох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілами будинку в Індустріальному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку.

"Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2-х загиблих: чоловіка і жінку. Сьогодні з-під завалів були вилучені тіла ще двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в ході російського обстрілу Харкова та області постраждали три особи.

А в результаті обстрілу 26 травня в Харкові загинули дев'ять осіб, у тому числі п'ятимісячна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України