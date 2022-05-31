З-під завалів у Харкові дістали чотирьох загиблих

Рятувальники в Харкові дістали чотирьох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілами будинку в Індустріальному районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку.
"Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2-х загиблих: чоловіка і жінку. Сьогодні з-під завалів були вилучені тіла ще двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні в ході російського обстрілу Харкова та області постраждали три особи.
А в результаті обстрілу 26 травня в Харкові загинули дев'ять осіб, у тому числі п'ятимісячна дитина.
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