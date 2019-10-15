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З-під завалів будинку в Бразилії врятували 9 осіб

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Пожежна служба евакуювала мешканців сусідніх будинків у зв'язку з небезпекою вибуху через витік газу

З-під завалів будинку в місті Форталеза на північному сході Бразилії врятували дев'ятьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Лікарі борються за життя одного з потерпілих.

Телеканал також повідомляє, що Рада архітектури і урбанизму Бразилії не виявила у реєстрі відомостей про відповідальних за будівництво обваленої будівлі.

За даними Folha de S. Paulo, семиповерховий будинок розтащований в центральному районі столиці бразильського штату Сеара. Магазин, який був по сусідству, а також кілька машин на вулиці опинилися під уламками будівлі. Навколишні вулиці заблоковані поліціэю, пожежна служба евакуювала мешканців сусідніх будинків у зв'язку з небезпекою вибуху через витік газу.

Нагадаємо, обвал будівлі стався 15 жовтня близько 10:30 ранку (16:30 кск). За даними на 11:43 (17:43 кск) в результаті обвалення загинула одна людина. Десять осіб оголошені зниклими безвісти.

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