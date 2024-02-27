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С какими проблемами украинские беженцы сталкиваются в Румынии: опрос

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Румыния предоставляет временную защиту более 145 тысячам украинцев. Спустя два года войны многие сталкиваются с материальными трудностями и проблемами с интеграцией.

Какие самые большие потребности украинских беженцев в Румынии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на romania-insider.com.

Гуманитарная организация Save the Children Romania провела опрос украинских беженцев в Румынии по поводу их проблем и намерений. Большинство респондентов отметили, что не планируют оставаться в стране, а те, кто имеет такие намерения, как приоритет указывают образование своих детей и потребности в интеграции.

Среди наибольших потребностей украинцы назвали оплату аренды квартиры и коммунальных услуг (74%), посещение врача и приобретения лекарств (54%), одежды и обуви (43%), предметов быта (39%) и питания (32%).

Согласно результатам опроса, 93% респондентов живут в арендованных квартирах или домах, только 3% проживают в государственных центрах размещения, а 2,4% – у частных лиц без арендной платы.

Только 10% респондентов могут обеспечить все свои основные потребности. Большинство родителей ответили, что не могут удовлетворить все собственные основные потребности, но пытаются обеспечить необходимое для своих детей, экономя деньги.

На момент опроса не были трудоустроены 62% респондентов, 17% имели контракты в Румынии, а 11% работали удаленно в компании за пределами страны. В то же время 7% работали без трудового контракта. Основными причинами безработицы были отсутствие навыков общения на румынском языке (65%) и потребность заботиться о члене семьи (54%).

Школы и детсады в Румынии посещают 12% украинских детей, 49,5% учатся в украинской системе дистанционного обучения, 19% учатся в обеих странах. В то же время, 10% учатся по украинскому формату обучения в Румынии, а 8% не посещают ни одну форму обучения. Для детей, не посещающих румынские школы, основным препятствием является незнание языка (71%).

Более половины опрошенных (54%) указывают на труднодоступность медицинских услуг.

Напомним, мы писали, что осенью украинцы стали больше выезжать из Румынии. Одной из причин была задержка социальных выплат.

Также мы рассказывали, из каких стран вернулись больше всего украинских беженцев. Из Румынии в Украину вернулись 46% семей.

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