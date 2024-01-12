С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование

Спустя почти два года войны в Польше остаются до 1 млн украинских беженцев. Многие сталкиваются со значительными трудностями в этой стране.
Какие проблемы возникают в Польше у бежавших от войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на reliefweb.int.
Международный комитет спасения (International Rescue Committee) исследовал ситуацию и проблемы украинских беженцев в Польше. С июля по сентябрь 2023 года провели опрос 327 беженцев в Варшаве, Познани и Катовице.
Среди опрошенных 73% приехали в Польшу с детьми, у 31% домохозяйств у одного из членов семьи была инвалидность.
Одной из важных проблем украинских беженцев остается прекращение действия PESEL UKR и связанных социальных льгот. Об этой проблеме рассказали 31% респондентов. В то же время, чаще стали фиксировать случаи, когда украинцам отказывают в регистрации статуса PESEL UKR, если они раньше проживали в других странах ЕС.
У 45% респондентов были проблемы с доступом к медицинским услугам в Польше. Половина (49%) беженцев ездили из-за этого в Украину. Среди причин назывались следующие:
Также в опросе IRC 66% участников указали на хотя бы один случай трудовой эксплуатации или дискриминации. Беженцы жаловались на более низкую заработную плату по сравнению с другими работниками, плохие условия труда и отсутствие трудовых контрактов. Были сообщения о принуждении к изменению контрактов и отсутствии компенсации за сверхурочную работу.
"Масштабы трудовой эксплуатации огромны. В некоторых случаях мы сообщали об этом инспекции труда", – говорится в отчете IRC.
Также многие беженцы сталкиваются с неопределенностью по поводу жилья и боятся, что останутся без крова. Самостоятельно арендуют жилье только 52% респондентов, в домах поляков живут 8,6%, в коллективных центрах – 6,7%, в общежитиях и гостиницах – 7,6% беженцев.
Напомним, мы писали, сколько зарабатывают украинские беженцы в Польше. Бежавшие от войны чаще работают за низкие зарплаты, чем приехавшие до полномасштабного вторжения мигранты из Украины.
Также мы писали, что изменится для украинских беженцев в Польше в 2024 году. Размер выплат вырос, но льготы украинцам могут отменить.
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