С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше: исследование

Международный комитет спасения (International Rescue Committee) исследовал ситуацию и проблемы украинских беженцев в Польше. С июля по сентябрь 2023 года провели опрос 327 беженцев в Варшаве, Познани и Катовице.

Среди опрошенных 73% приехали в Польшу с детьми, у 31% домохозяйств у одного из членов семьи была инвалидность.

Одной из важных проблем украинских беженцев остается прекращение действия PESEL UKR и связанных социальных льгот. Об этой проблеме рассказали 31% респондентов. В то же время, чаще стали фиксировать случаи, когда украинцам отказывают в регистрации статуса PESEL UKR, если они раньше проживали в других странах ЕС.

У 45% респондентов были проблемы с доступом к медицинским услугам в Польше. Половина (49%) беженцев ездили из-за этого в Украину. Среди причин назывались следующие:

недоступность определенных услуг в Польше и длительное время ожидания – 24%;

качество медицинских услуг в Украине выше – 22%;

более низкие цены на услуги и лекарства – 20%.

Также в опросе IRC 66% участников указали на хотя бы один случай трудовой эксплуатации или дискриминации. Беженцы жаловались на более низкую заработную плату по сравнению с другими работниками, плохие условия труда и отсутствие трудовых контрактов. Были сообщения о принуждении к изменению контрактов и отсутствии компенсации за сверхурочную работу.

"Масштабы трудовой эксплуатации огромны. В некоторых случаях мы сообщали об этом инспекции труда", – говорится в отчете IRC.

Также многие беженцы сталкиваются с неопределенностью по поводу жилья и боятся, что останутся без крова. Самостоятельно арендуют жилье только 52% респондентов, в домах поляков живут 8,6%, в коллективных центрах – 6,7%, в общежитиях и гостиницах – 7,6% беженцев.