С частицами Эйфелевой башни. МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

Организаторы представили медали грядущей Олимпиады. Призеры Игр-2024 получат памятные награды с частицей главной прелести столицы Франции.

Каждая медаль будет иметь часть оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни. Материал на заслугу нанесут в виде шестиугольного фрагмента. Глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге мотивировал этот подход желанием сделать медали "уникальными и неповторимыми".

Функционер признался, что воплощение идеи было непростым. В конце концов создать уникальный сплав взялась компания Chaumet. Производитель ювелирной продукции нашел технологию, чтобы объединить привычное золото, серебро и бронзу с металлом главного символа Парижа.

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.