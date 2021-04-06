З липня для українців з хворими нирками передбачили новий пакет медпослуг

Національна служба здоров’я анонсувала, що з 1 липня буде впроваджено новий пакет медичних послуг для пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Йдеться про перитонеальний діаліз.

"Безоплатну медичну допомогу пацієнти з хронічною нирковою недостатністю IV та V стадії можуть отримати за двома пакетами: "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах" та новим для Програми медичних гарантій пакетом: "Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах", - сказано у повідомленні.

Вказано, що за лікування пацієнта методом гемодіалізу в амбулаторних умовах встановлено такий тариф: з 1 квітня по 30 червня оплата здійснюється за глобальною ставкою, а з 1 липня по 31 грудня - за медичну послугу, тобто за кожну процедуру гемодіалізу у розмірі 2 074 гривні.

У НСЗУ звертають увагу, що останніми роками кількість пацієнтів, які потребують перитонеального діалізу, зросла майже на 7%. Через це у Програму медгарантій-2021 додали новий пакет.

Нацслужба здоров’я буде закуповувати медпослуги за цим пакетом з 1 липня по 31 грудня 2021 року.

"Тариф на медичні послуги за цим пакетом становить 806 гривень за проведення постійного перитонеального діалізу та 1 384 гривні за проведення апаратного перитонеального діалізу", - сказано у повідомленні.