У липні пенсію проіндексують мільйону українців: кого це торкнеться

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у липні буде проведено індексацію пенсій для ще одного мільйона пенсіонерів. З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%.

Про це вона заявила у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Другий рік поспіль уряд забезпечує індексацію пенсій. З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. У липні буде проведено індексацію пенсій для ще 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі", - підкреслила Лазебна.

За словами міністра, таким чином підвищення виплат у цьому році отримають 10,5 млн пенсіонерів.