У липні в ДТП загинуло понад 160 українців, поліція посилює контроль на дорогах

Національна поліція оголосила про посилення контролю на автодорогах України. Операція "Безпечне шосе" матиме профілактичні цілі і буде діяти до кінця літа.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, наразі в Україні суттєво збільшився потік транспорту, оскільки люди їдуть на відпочинок. Відповідно, збільшилась і кількість ДТП.

Фото: карта з ділянками доріг, де відбувається найбільше ДТП (npu.gov.ua)

Так, упродовж липня цього року сталося трохи більше тисячі ДТП з постраждалими: 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян загинули.

"Лише за чотири останніх дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше", - заявив Клименко.

Глава Нацполіції анонсував проведення в Україні профілактичного відпрацювання "Безпечне шосе".

"Мета наших дій - підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції", - додав Клименко.

Нагадаємо, протягом липня в Україні відбулася низка смертельних ДТП.

У Вінницькій області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем, загинули 4 людини.

В Одеській області внаслідок зіткнення "ВАЗ" та Mitsubishi загинули 6 людей.

А в Дніпропетровській області військовий "Краз" зіткнувся з Daewoo Lanos, загинула 12-річна дівчинка.