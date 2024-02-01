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"Ивановец" был гордостью флота России, подобных катеров было три, - Юсов

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Катер "Ивановец", который уничтожили наши воины, был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Как отметил Юсов, уничтожить катер помогли украинские морские дроны, которые продолжают показывать свою эффективность. 

"Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и "Группы 13", и такие операции, безусловно, будут продолжаться", - отметил представитель ГУР. 

По его словам, уничтожение катера является серьезным результатом, поскольку подобных ракетных катеров на вооружении Черноморского флота РФ было всего три, но теперь "минус один". 

В частности он добавил, что корабль был в определенной степени гордостью флота России, которая не смогла "справиться с вызовами". Катер был уничтожен во время его боевого дежурства, без шансов на восстановление.

"Ивановец"

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило о том, что был уничтожен ракетный катер россиян "Ивановец". В результате двух прямых попаданий в корпус он затонул в озере Донузлав на территории временно оккупированного Крыма.

Как пишут Военно-морские силы, на корабле могли находиться 40 русских моряков.

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