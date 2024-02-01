"Ивановец" был гордостью флота России, подобных катеров было три, - Юсов

Как отметил Юсов, уничтожить катер помогли украинские морские дроны, которые продолжают показывать свою эффективность.

"Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и "Группы 13", и такие операции, безусловно, будут продолжаться", - отметил представитель ГУР.

По его словам, уничтожение катера является серьезным результатом, поскольку подобных ракетных катеров на вооружении Черноморского флота РФ было всего три, но теперь "минус один".

В частности он добавил, что корабль был в определенной степени гордостью флота России, которая не смогла "справиться с вызовами". Катер был уничтожен во время его боевого дежурства, без шансов на восстановление.

"Ивановец"

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило о том, что был уничтожен ракетный катер россиян "Ивановец". В результате двух прямых попаданий в корпус он затонул в озере Донузлав на территории временно оккупированного Крыма.

Как пишут Военно-морские силы, на корабле могли находиться 40 русских моряков.