В Івано-Франківській області завершили відновлення "Дороги єдності" М-30

Ремонт траси М-30, що отримала назву Дорога єдності, почався в минулому році. Тоді на колишній дорозі М-12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка", яка стала згодом частиною дороги М-30, було відновлено 5 км.

У 2021 році одночасно з ремонтом дороги на відновленій ділянці були реконструйовані також 4 мости: в селі Вербилівці довжиною 30 метрів, шляхопровід через залізницю в Рогатині протяжністю 72 метри, в селі Пуків - 18 метрів і в селі Лопушня - мостовий перехід протяжністю 6 метрів.

В цілому на дорозі М-30 було проведено влаштування вирівнюючого шару, укладено 14,4 км верхнього шару асфальтобетонного покриття (ЩМА) і укріплені узбіччя. У населених пунктах були влаштовані тротуари, а на всій протяжності дороги в межах області була обладнана система водовідведення і нанесена дорожня розмітка.