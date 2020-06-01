Сьогодні, 1 червня, в Івано-Франківській області стався землетрус. Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус не був небезпечним, однак його могли відчути люди у середині будинків, особливо на верхніх поверхах. Джерело підземних поштовхів було зафіксоване в районі м. Долина на глибині 2 км, о 7:22 ранку.

Фото: землетрус в Івано-Франківській області (gcsk.gov.ua)

Нагадаємо, у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,7.

Крім того, мешканці Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів.

Також в Україні на Великдень відбулися відразу два землетруси у Закарпатській області.