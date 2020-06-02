В Івано-Франківській області другий землетрус за добу

Вчора ввечері в Івано-Франківській області стався землетрус силою 2,7 бала за шкалою Ріхтера. Це вже другий землетрус в регіоні за минулу добу.

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.

Як повідомляється, сейсмологи зафіксували підземні поштовхи в районі міста Долина о 21:05 на глибині двох кілометрів. Як зазначають у центрі, землетрус є дещо слабшим за попередній, який виник о 7:22 ранку, однак і його можна було відчути всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Підземні поштовхи не несуть загрози для населення.

Фото: землетрус в Івано-Франківській області (gcsk.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.

Також у Закарпатській області зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,7.

Крім того, мешканці Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів.