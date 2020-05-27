ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з автокраном, постраждали двоє підлітків

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 11:46
В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з автокраном, постраждали двоє підлітків
Фото: автівка патрульних (РБК-Україна)

Водій Fiat Doblo, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не впорався із керуванням

В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з автокраном. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє осіб, з них двоє підлітків.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, у Микуличині на вулиці Грушевського 36-річний водій Fiat Doblo, рухаючись в сторону м. Яремче, на заокругленій ділянці дороги, не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. Він допустив зіткнення з вантажним автокраном "МАЗ" під керуванням 47-річного мешканця Надвірнянського району.

Внаслідок аварії троє пасажири автомобіля Fiat Doblo отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 13 років.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Нагадаємо, у Львівській області зіткнулись два автомобілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали чотири людини.

Крім того, у Хмельницькій області в ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувались.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся