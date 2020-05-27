В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з автокраном, постраждали двоє підлітків

Фото: автівка патрульних (РБК-Україна)

Водій Fiat Doblo, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не впорався із керуванням

В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з автокраном. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє осіб, з них двоє підлітків.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, у Микуличині на вулиці Грушевського 36-річний водій Fiat Doblo, рухаючись в сторону м. Яремче, на заокругленій ділянці дороги, не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. Він допустив зіткнення з вантажним автокраном "МАЗ" під керуванням 47-річного мешканця Надвірнянського району.

Внаслідок аварії троє пасажири автомобіля Fiat Doblo отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 13 років.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Нагадаємо, у Львівській області зіткнулись два автомобілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали чотири людини.

Крім того, у Хмельницькій області в ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувались.

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Автор: Андрій Козловський