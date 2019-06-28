ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській обл. підтопило майже 200 домогосподарств

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 13:27
В Івано-Франківській обл. підтопило майже 200 домогосподарств
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Також підтоплено 19 житлових будинків

Сильні опади в Івано-Франківській області призвели до підтоплення 176 домогосподарств та 19 житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, щонайменше 176 домогосподарств та 19 житлових будинків були підтоплені внаслідок сильних опадів  декількох районах Івано-Франківської області. Поблизу села Стебник Тисменицького району через підняття рівня води сталося пошкодження частини автомобільного мосту.

Зазначається, що наразі підрозділи ДСНС відкачали понад 200 куб. м. води. Підтопленими залишаються 8 житлових будинків та 64 домогосподарств.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода у п'ятницю, 28 червня погіршиться. У східних, південних та Дніпропетровській областях прогнозуються грози, місцями з градом та шквалами вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

РБК-Україна писало, що через сильний вітер, дощі та грози в Україні без електропостачання залишилися 211 населених пунктів, а саме: 70 н.п. в Івано-Франківській, 52 н.п. у Київській, 26 н.п. у Чернігівській, 23 н.п. у Сумській, 17 - в Житомирській, 15 - в Черкаській, 4 - в Кіровоградській областях та ще 4 населених пунктів у Чернівецькій області.

ДСНС повідомила про постраждалих через ураган у Києві За вихідні на водоймах загинули понад 40 людей
Новини України ДСНСподтоплениеІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся