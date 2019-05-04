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У Івано-Франківській обл. перевернувся бензовоз

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 09:46
У Івано-Франківській обл. перевернувся бензовоз
Фото: аварія бензовозу в Івано-Франківській області (fb.com / MNSIFR)

В результаті ДТП постраждав водій бензовоза

В ночі суботи, 4 травня, в Івано-Франківській області поблизу Коломиї перевернувся бензовоз, який перевозив майже 40 тонн пального. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася в селиші Отинія, що поблизу Коломиї. Вантажний автомобіль "ДАФ" перевернувся на лівий бік, що спричинило витік 13 м. куб. палива. В результаті перевертання бензовозу постраждав водій, який був заблокований у кабіні.

Зазначається, що рятувальники звільнили постраждалого водія та передали медпрацівникам для подальшої госпіталізації.

"Рятувальники також провели заходи щодо відключення клем АКБ та створили пінну подушку для недопущення займання розлитих паливо-мастильних матеріалів", - розповіли у відомстві.

У Івано-Франківській обл. перевернувся бензовоз

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Краматорську автомобіль з військовими протаранив маршрутку. В результаті ДТП загинув один з військовослужбовців.

Раніше, у Полтаві автомобіль патрульної поліції зіткнувся з автомобілем Daewo Lanos, в наслідок чого постраждала людина. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 Кримінального кодексу України

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