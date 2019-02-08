В Івано-Франківській обл. невідомий з ножем напав на поліцейського

31-річного старшого лейтенанта поліції з місця події госпіталізували до лікарні

Сотрудник Национальной полиции получил ножевое ранение при задержании злоумышленника, который обстрелял местную радиостанцию в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Facebook.

Как сообщается, сегодня в Калушский отдел полиции поступило сообщение, что неизвестный стреляет по окнам офиса радиостанции.

"Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол, который по форме похож на чехол для охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

Полицейские спросили, что у мужчины в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному ножевое ранение лица.

"31-летнего старшего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в больницу. Злоумышленника полицейские задержали. На месте преступления изъяли восемь гильз", - добавили в ведомстве.

Фото: место происшествия (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, в Харькове по факту нападения двух неизвестных в масках с оружием на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции было открыто уголовное производство.

Также сообщалось, что в октябре в Луганской области задержали мужчину, который с ножом напал на полицейских. 25-летний мужчина напал с ножом на полицейских, которые пытались спасти от него испуганную женщину.