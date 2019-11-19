Під Івано-Франківськом автомобіль ДСНС потрапив в аварію, є постраждалі

Поблизу Івано-Франківська сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Зазначається, що аварія сталася в селі Крихівці. Поліцейськими встановлено, що на перехресті вулиць зіткнулися спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України марки ГАЗ-2705 та Land Rover.

Службовий автомобіль рухався із увімкненими проблисковими маячками синього кольору і спеціальним звуковим сигналом на червоний сигнал світлофора по вул. Крихівецькій, а позашляховик виїжджав на зелений сигнал світлофора з вул. Двірська. За кермом останнього перебувала 37-річна жінка, а в авто були двоє дітей-пасажирів. Водії обох автомобілів були тверезими.

У ДТП постраждали два пасажири ГАЗ-2705 - у 20-річного чоловіка забій головного мозку та перелом лобної кістки, а у 23-річного потерпілого садна обличчя. Останній після медичного огляду відпущений додому. Крім того, травмувалися двоє малолітніх пасажирів Land Rover (7-річний хлопчик і 6-річна дівчинка), у яких діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Діти після огляду відпущені за місцем проживання.

Фото: місце ДТП (if.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із загиблими за участю легкового авто та маршрутного мікроавтобуса.

Нагадаємо, у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої травмувалися двоє дітей та водій.