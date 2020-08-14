"Івано-Франківськгаз" провів випробування газорозподільної системи воднем

Фото: спеціаліст "Івано-Франківськгазу" (facebook.com if.104.ua)

Для експерименту спеціалісти компанії спеціально переобладнали полігон

Сьогодні відбулися випробування газових мереж воднем. Для експерименту у смт Богородчани спеціалісти "Івано-Франківськгазу" спеціально переобладнали полігон, який тепер моделює існуючі газорозподільчі мережі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Статистичні дослідження проводяться в рамках проєкту EU Hydrogen Strategy, до яких долучилася Регіональна газова компанія.

Фахівці компанії розпочали тестування впливу водню на елементи газової інфраструктури. Для цього була використана суміш із 99% водню.

"Спочатку мережі на полігоні були випробувані інертним газом, а потім заповнені воднем. Висока концентрація водню у системі дозволяє оцінити сумісність діючих газопровідних систем з новими видами енергії, вивчити поведінку різних матеріалів та обладнання", - розповідає голова правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

Вказано, що для проведення таких випробувань газовики пройшли атестацію по роботі з воднем. Вони вивчали питання зберігання та транспортування водню, а також вимоги при експлуатації водню у балонах.

Загалом дослідження проводяться спільно з вченими Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Аналогічні випробування на тест-майданчику уже проведено у Житомирській області, на черзі у Волинській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Проект дозволить з’ясувати, чи можна українськими газорозподільними мережами транспортувати чисті види енергії. До них відноситься "зелений" водень, який виробляють за допомогою електроенергії з поновлюваних джерел енергії. В Європі ця технологія відома як Power-to-Gas. В країнах Євросоюзу стартували вже більше десятка проєктів Power-to-Gas: Великобританії, Франції, Данії, Німеччині і Нідерландах.