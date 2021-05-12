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В Івано-Франківську згорів склад в районі аеропорту: пожежу видно за десятки кілометрів

Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківську загорілося Складське приміщення в районі аеропорту. Дим від пожежі видно за десятки кілометрів. Рятувальники ліквідовують загоряння.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Інформація про пожежу в складському приміщенні в Івано-Франківську по вулиці Польовій (в районі аеропорту) надійшла черговому ДСНС о 13:10. На місце висунулися розрахунки ДСНС, пожежно-рятувального поста села Ямниця та пожежна команда "Міжнародний аеропорт".

Площа загоряння склала близько 1,5 тисячі квадратних метрів. О 14: 21 вогонь було локалізовано. На цей час рятувальники ліквідовують пожежу. Інформації про жертви і постраждалих не надходило.

Для ліквідації пожежі залучалися 43 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Фото: гасіння пожежі на складі в Івано-Франківську в районі аеропорту (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, 10 травня в багатоповерхівці на вул. Виговського у Львові сталася пожежа в квартирі.Через сильне задимлення рятувальники евакуювали близько 100 жителів багатоповерхівки. В результаті події жертв і постраждалих немає.

Відзначимо, в лютому в Києві сталася сильна пожежа, горіла будівля на ДВРЗ.

РБК-Україна писало, що недавно в Одесі горів пологовий будинок.Рятувальники евакуювали 74 людини, з яких 16 дітей.

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