В Івано-Франківську перевіряють мінування будівлі ОДА. Всіх евакуювали, - ЗМІ

У вівторок, 26 квітня, невідомі замінували будівлю обласної адміністрації в Івано-Франківську. Наразі всіх евакуювали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Галка.
Про НП стало відомо після дзвінка на стаціонарний номер Івано-Франківської ОДА, що пролунав біля 11 годині ранку.
Цікаво, що той, хто повідомив про замінування, розмовляв російською.
Після цього з приміщення евакуювали усіх працівників, розпочалася перевірка і пошук можливих вибухонебезпечних предметів.
На разі ведеться перевірка.
Як повідомлялося, раніше надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі міської ради міської ради в Одесі.