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В Івано-Франківську перевіряють мінування будівлі ОДА. Всіх евакуювали, - ЗМІ

Фото: Івано-Франківська обласна державна адміністрація (if.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 26 квітня, невідомі замінували будівлю обласної адміністрації в Івано-Франківську. Наразі всіх евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Галка.

Про НП стало відомо після дзвінка на стаціонарний номер Івано-Франківської ОДА, що пролунав біля 11 годині ранку.

Цікаво, що той, хто повідомив про замінування, розмовляв російською.

Після цього з приміщення евакуювали усіх працівників, розпочалася перевірка і пошук можливих вибухонебезпечних предметів.

На разі ведеться перевірка.

Як повідомлялося, раніше надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі міської ради міської ради в Одесі.

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Івано-Франківськ