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В Одесі замінували будівлю мерії

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Одеса, Вівторок 27 липня 2021 17:37
В Одесі замінували будівлю мерії Фото: в Одесі замінували будівлю міської мерії (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі замінували будівлю міської ради. Правоохоронці перевіряють анонімне повідомлення про загрозу вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Одеській області.

Відзначається, що анонімне повідомлення про загрозу вибуху в будівлі Державної установи на Думській площі надійшло о 16:20.

"Для перевірки зазначеної інформації на місце події направлені слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Фото: в Одесі замінували будівлю міської мерії (od.npu.gov.ua)

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