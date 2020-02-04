В Івано-Франківську під поїзд потрапив підліток

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося

В Івано-Франківську 14-річний підліток загинув потрапивши під потяг. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Нацполіції України.

Зазначається, що машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм хлопець загинув.

"3 лютого близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську під пасажирський потяг сполученням Харків- Рахів потрапила людина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 27 січня, близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина - Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію з пасажирським поїздом № 14 сполученням Київ - Солотвино.

Також у Києві на Броварському проспекті зіткнулися два автомобілі, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв і пасажира госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.