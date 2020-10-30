В Івано-Франківську від газопостачання відключили сотні будинків

Ввечері в Івано-Франківську відбулось аварійне вимкнення споживачів від газопостачання. За інформацією ПАТ "Івано-Франківськгаз", ймовірно, невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Інформація про відключення газопостачання надійшла до ДСНС о 22:30. Воно відсутнє в районі вулиці Коновальця, Довженка, Мазепи, Дудаєва, Січинського, Василишина, Шевченка, Дорошенка, Чорновола та селі Крихівці.

За інформацією чергового Івано-Франківськ ТКЕ в зв’язку з пониженням тиску в системі газопроводів до 2 Атм з 19:20 призупинено роботу 5 котелень на території Івано-Франківської МР по вул. Дорошенка, с. Крихітці, вул. Шевченка (забезпечення теплопостачання 558 багатоквартирних житлових будинків) та Мазепи 114 (Івано-Франківська ЦМКЛ – 381 хворих та 64 персоналу), Івано-Франківський обласний кардіодиспансер (46 хворих та 22 персоналу) та Коновальця 132 (Івано-Франківська ОДКЛ – хворих 262 дитини, 85 мам, 68 персоналу).

Всього без теплопостачання 558 багатоквартирних житлових будинки та 3 лікувальних заклади.

По встановленню місць відключення газопостачання працюють аварійні бригади ПАТ "Івано-Франківськгаз".

Раніше у зв'язку з вибухом на газорозподільній підстанції у Дергачівському районі Харківської області без газу залишилися 3,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, через вибух на газорозподільній станції загинули двоє людей, а дев'ятеро отримали поранення.