Івано-Франківська область може вийти з "червоної зони", - Степанов
Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з "червоної зони" карантину. Ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на "червоний рівень" - Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведені на помаранчевий або жовтий рівень епіднебезпеки", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, з 29 березня Ивано-Франківська область послаблює карантинні заходи. Зокрема, на в'їздах знімають блок-пости і відновлюють роботу дитячих садків.
У той же час голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що в області посилять карантин. Очікується, що регіон теж потрапить в "червону зону" з максимальними карантинними обмеженнями, де вже знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.