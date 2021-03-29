ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Івано-Франківська область може вийти з "червоної зони", - Степанов

Новость на русском → Івано-Франківська область, Понеділок 29 березня 2021 16:25
Івано-Франківська область може вийти з "червоної зони", - Степанов Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з "червоної зони" карантину. Ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на "червоний рівень" - Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведені на помаранчевий або жовтий рівень епіднебезпеки", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, з 29 березня Ивано-Франківська область послаблює карантинні заходи. Зокрема, на в'їздах знімають блок-пости і відновлюють роботу дитячих садків.

У той же час голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що в області посилять карантин. Очікується, що регіон теж потрапить в "червону зону" з максимальними карантинними обмеженнями, де вже знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Івано-Франківська область Максим Степанов Карантин
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"