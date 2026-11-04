В Ивано-Франковске ввели карантин из-за лисы с бешенством

Труп рыжей лисы обнаружили на придомовой территории по адресу улица Галицкая, 201. В связи с этим 2 ноября состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, которая утвердила план мер по локализации и ликвидации очага заболевания.

Где ввели карантин и какие территории в зоне риска

Карантинные ограничения на 60 дней будут действовать в микрорайоне Пасечная. Речь идет о территории в пределах таких улиц и участков:

от перекрестка улиц Горбачевского и Галицкой до перекрестка Троллейбусной;

улица Троллейбусная до улицы Химиков;

от перекрестка Троллейбусной и Химиков до улицы Галицкой и границ села Угринов;

от перекрестка улиц Горбачевского и Калушского шоссе вдоль этой улицы до границ села Угринов.

Угрожающей зоной определили весь Ивано-Франковск, села Угринов и Клузов, а также лесные и полевые угодья Тисменицкого районного центра УООР в радиусе 5 км от места обнаружения больного животного.

Ветеринарные специалисты уже проводят клинические осмотры и профилактическую вакцинацию собак, кошек и других восприимчивых к бешенству животных в неблагополучной и угрожающей зонах.

Где можно бесплатно вакцинировать животных

Для владельцев домашних любимцев в микрорайоне Пасечная организовали ежедневную работу мобильного пункта бесплатной вакцинации против бешенства.

Он расположен у остановки напротив дома по улице Галицкой, 203.

В сообщении также напомнили, что домашних животных нужно ежегодно вакцинировать против бешенства, начиная с трехмесячного возраста. Прививка бесплатная, для нее необходимо обратиться в государственное учреждение ветеринарной медицины. Сведения о вакцинации вносят в ветеринарно-санитарный паспорт животного.