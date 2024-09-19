В Ивано-Франковске за русский на улице будут делать замечания: что об этом известно

В Ивано-Франковске 74 человека согласились стать "языковыми инспекторами". Ими может быть любой человек, который захочет послать заявку в рамках инициативы.

Об этом рассказал мэр города Руслан Марцинкив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир радио " Западный Полюс ".

Он добавил, что до конца этой недели желающие могут присылать свои заявки, после чего их проработают и состоится краткий отбор, а в дальнейшем – обучение будущих "языковых инспекторов".

По его словам, особое внимание они уделят популяризации курсов украинского языка. Марцинкив сообщил, что очередной этап такой инициативы стартует уже с 1 октября как в онлайн, так и в оффлайн режиме.

Он пояснил, что если люди будут реагировать на замечания "языковых инспекторов" агрессивно, то они будут вызывать полицию.

Также Марцинков добавил, что замечания "языковые инспекторы" будут делать толерантно.

"Будут говорить о том, что мы просим вас разговаривать на государственном языке и популяризировать, говорить, если вам тяжело говорить на украинском языке, то есть онлайн-курсы, есть обычные курсы украинского языка, пройдите обучение и вам будет легче общаться на украинском языке", - пояснил мэр города.

"Языковая инспекция" в Ивано-Франковске

Ранее Руслан Марцинкив заявил о том, что с целью популяризации украинского языка в городе могут появиться так называемые "языковые инспекторы". Это будет полностью общественной инициативой.

Однако, по мнению языкового омбудсмена Тарас Кремень заявил, что использование такого выражения является не лучшей идеей. На его странице в Facebook уточняется, что по результатам встречи с Русланом Марцинкивым в Ивано-Франковске 9 сентября (ко Дню украинской письменности и языка) была достигнута договоренность, что должна появиться комплексная языковая программа. Детальнее - в материале РБК-Украина.