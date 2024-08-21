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В Ивано-Франковске во время тревоги в окно заведения попал неизвестный предмет

Иллюстративное фото: в Ивано-Франковске во время тревоги в окно заведения попал неизвестный предмет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В окно одного из заведений Ивано-Франковска, во время того, как была объявлена воздушная тревога, попал неизвестный предмет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Галицкий корреспондент".

По словам местных, инцидент произошел 21 августа во время угрозы атаки дрона. Тогда в окно одного из заведений в центре города залетел неизвестный объект.

Очевидцы заявляют, что в окно якобы залетел "шар", который мог упасть после попыток сбить вражеский дрон.

По словам начальника сектора коммуникаций главного управления национальной полиции в Ивано-Франковской области Андрея Яцкива, на месте работают полицейские и эксперты. Однако какой именно предмет залетел в окно заведения "пока эксперт не установит, сказать сложно".

Напомним, днем среды, 21 августа, в Ивано-Франковской области работало ПВО. По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, обошлось без жертв и разрушений.

Ночной обстрел Украины

В ночь на среду, 21 августа, во многих областях Украины несколько раз объявлялась тревога из-за угрозы баллистики и атаки дронов.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, Воздушными силами было выявлено и сопровождено 72 воздушных целей. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Ивано-ФранковскВоздушная тревога