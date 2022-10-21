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В Ивано-Франковской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня в Ивано-Франковской области могут быть слышны взрывы из-за проведения учебных стрельб наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Светлану Онищук.

"Внимание, если вы сегодня слышите взрывы, не пугайтесь. Наши военные проводят обучающие стрельбы", - написала она.

Онищук призвала жителей следить за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляться в укрытие при необходимости.

Напомним, что 19 октября в Ивано-Франковской области раздавались взрывы.

В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

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Ивано-Франковск