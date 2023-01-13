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В Ивано-Франковской области предупреждают о взрывах: в чем дело

Фото: в Ивано-Франковской области 13 января запланированы учения военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ивано-Франковской области в пятницу, 13 января, предупредили о возможных взрывах, которые могут слышать жители из-за учений украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - написала она.

Напомним, ранее в Минобороны Украины предупредили, что российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Он может быть "смешанным".

Также в Генштабе предупредили украинцев, что существует опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории страны.

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Война в УкраинеВСУИвано-Франковская область