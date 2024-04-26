В Ивано-Франковской области были слышны взрывы

Звуки взрывов были слышны на Прикарпатье около 23:41, а через минуту прозвучали еще одни.

Власти региона призвали местных жителей находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги, объявленной не только в Ивано-Франковской области, но и по всей Украине.

Ракетная атака

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ этим вечером предупреждали о фиксации движения управляемых ракет противника в воздушном пространстве страны, а также известно о запуске оккупантами аэробаллистических ракет "Кинжал".

В частности, военные заявляли о движении "Кинжалов" через Житомирскую область в юго-западном направлении, а также призвали жителей западных регионов, в частности, Тернопольской и Хмельницкой областей, оставаться в укрытиях.

Добавим, перед этим в пятницу сообщалось, что российские захватчики вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" возможен - до 8 ракет.