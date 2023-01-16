В Ивано-Франковской области будут слышны взрывы: что известно

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - рассказала она.

Ракетная атака 14 января

Как рассказала Онищук, Ивано-Франковская область также попала под ракетный удар РФ 14 января.

"Есть попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар площадь которой составляла 200 м кв. На месте был создан штаб пожаротушения с привлечением представителей объекта и 4 оперативных участка", - рассказала она.

По ее словам, спасатели спасли двух человек. Пожар был ликвидирован 15 января в 00:12.