В Ивано-Франковской области будут слышны взрывы: что известно

В понедельник, 16 января, в Ивано-Франковской области будут раздаваться взрывы. Местных жителей просят не беспокоиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.
"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - рассказала она.
Ракетная атака 14 января
Как рассказала Онищук, Ивано-Франковская область также попала под ракетный удар РФ 14 января.
"Есть попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар площадь которой составляла 200 м кв. На месте был создан штаб пожаротушения с привлечением представителей объекта и 4 оперативных участка", - рассказала она.
По ее словам, спасатели спасли двух человек. Пожар был ликвидирован 15 января в 00:12.
Как сообщалось, во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.
Также российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.
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