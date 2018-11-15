IV Annual Eastern Europe Real Estate Forum and Project Awards

26 листопада бізнес-асоціація URE Club спільно з видавництвом Europaproperty . com проведе Форум країн Східної Європи для компаній - учасників ринку нерухомості. Форум проходитиме в InterContinental Hotel в четвертий раз. Івент об'єднає професіоналів ринків нерухомості України, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Білорусі, Молдови. Даний Форум традиційно приваблює іноземних інвесторів і компанії, яким цікавий потенціал регіону.

цього року головною темою заходу стане «Житлова нерухомість як драйвер зростання економіки регіону» і титульним партнером виступить міжнародна платформа пошуку житла Flatfy.

В останні роки світовий обсяг інвестицій в житлову нерухомість був набагато вище, ніж в комерційну та індустріальну. В Україні, так само як в Грузії, Казахстані, Білорусі саме житлова нерухомість лідирує за кількістю введених в експлуатацію метрів житла, на відміну від об'єктів комерційного призначення. Глобальний тренд в повній мірі можна відчути не тільки в тому, що житлових об'єктів будується більше, але і в тому, що забудовники житла включають в проекти об'єкти соціальної інфраструктури: торгові центри, громадські будівлі, офісні площі і навіть готелі. Причому найбільшу увагу інвестори приділяють багатоквартирним комплексам, студентському житлу і будинкам для людей похилого віку. Разом з тим, частина інвесторів, охочих розподілити активи між різними класами нерухомості, спрямовують увагу на колівінги і багатоквартирні комплекси. Вісім європейських ринків привернули в цей тип власності близько 27 млрд дол. в 2017 році.

Коли очікувати їх втілення в життя у нас і що для цього потрібно - розкажуть експерти в рамках Форуму, який за підтримки Flatfy став в цьому році Flatfy Residential Day. Одна з тем обговорення - «центри тяжіння», що стали новим форматом нерухомості в Європі, який також називають «розумним форматом».

У програмі Форуму в цьому році:

• Обговорення юридичних аспектів і зв'язків з державними органами при роботі з інвестором.

• Питання урбанізації та розвитку міст.

• Інвестиційна дискусійна панель, під час якої будуть обговорюватися основні можливості для інвесторів регіону і інструменти залучення іноземних інвестицій.

Серед спікерів заходу провідні забудовники регіону, архітектори і консультанти, аналітики ринків. До діалогу запрошені і чиновники міського та державного рівня. Детальна програма вже на сайті події eeaawards.com

"Так як захід проводиться вже в четвертий раз, ми чудово розуміємо інтереси наших гостей і у виборі головної теми Форуму орієнтувалися як на міжнародні тренди, так і на властиві ринку нерухомості Східної Європи особливості. До того ж, титульним партнером Форуму, його інтелектуальною складовою, стала міжнародна платформа пошуку житла Flatfy. Це не тільки підтверджує правильний вибір теми і акцентів програми в цьому році, але й підкреслює міжнародний статус заходу ", - коментує Ольга Соловей, CEO URE Club.

Програма заходу, розроблена експертами Europaproperty . com спільно з URE Club , успішний досвід роботи яких на ринку девелопменту становить понад 10 років, націлена на отримання гостями і учасниками достовірної інформації про кожен регіон з метою оцінки інвестиційної привабливості кожного.

Місце: InterContinental Hotel, вул. Велика Житомирська, 2А

Контактна особа: Циснамі Васадзе, t_vasadze@ureclub.com, +380 67 508 80 81