Італійці проголосували за скорочення кількості депутатів у парламенті

На референдумі в Італії затверджено скорочення кількості депутатів в обох палатах парламенту. За реформу проголосувало майже 70% виборців.

Про це повідомляє Rai.

За затвердження скорочення числа депутатів у нижній палаті і сенаті проголосували 69,96% учасників референдуму (майже 18 мільйонів осіб), проти - трохи більше 30%.

Затверджена реформа передбачає скорочення загальної кількості депутатів з 945 до 600: 400 в нижній палаті і 200 - в сенаті. Зміни повинні бути проведені до наступних парламентських виборів в 2023 році.

Ініціативу щодо скорочення кількості депутатів національного парламенту просувала популисткая партія "Рух п'яти зірок", яка є учасником коаліції разом з Демократичною партією прем'єр-міністра Джузеппе Конте. По ідеї, скорочення кількості депутатів дозволить знизити витрати на утримання законодавчого органу.

Нагадаємо, в кінці серпня через негоду в Італії загинули чотири людини.

Також, в парламенті Італії показали фрагмент документального фільму "The Wrong Place" про українського нацгвардейця Віталія Марківа.