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Італійська компанія Eni збирається відкрити рублеві рахунки в РФ, - Bloomberg

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Рим, Середа 27 квітня 2022 21:09
Італійська компанія Eni збирається відкрити рублеві рахунки в РФ, - Bloomberg Фото: Eni може почати платити в рублях за газ (facebook.com/Eni)
Автор: Антон Федорців

Італійський нафтогазовий гігант Eni розглядає варіант із оплатою за російський газ рублями, попри заборону Євросоюзу на такі розрахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Eni готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", що дозволить виконати нові вимоги Росії з оплати за газ місцевою валютою. На цей крок компанія нібито йде про всяк випадок, оскільки паралельно попросила уряд Італії та ЄС роз'яснити можливість використання цих рахунків.

Досі Eni не використовувала рублі для оплати за блакитне паливо. Нафтогазовий гігант платив у євро, а наступний раунд виплат запланований на другу половину травня.

Раніше ЄС заявив про порушення антиросійських санкцій у випадку оплати рублями. Однак, згодом Євросоюз деталізував принципи розрахунків, які залишають лазівки для виконання енергетичними компаніями вимог РФ.

Італія покриває російським газом 40% своїх потреб. Прем'єр-міністр Маріо Драгі активно шукає заміну паливу з РФ і вже уклав нові контракти з постачальниками з Північної Африки.

Нагадаємо, що Швейцарія запровадила новий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні.

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