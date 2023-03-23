RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Итальянцы станут действенной силой обновления Украины после победы, - "Метинвест"

Фото: итальянцы станут действенной силой восстановления Украины после победы (пресс-служба "Метинвеста")
Автор: Юлия Бойко

Итальянцы сильно поддерживают Украину, оказывают гуманитарную и военную помощь, а итальянские компании станут действенной силой в восстановлении нашей страны после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью Il Secolo.

По его словам, итальянцы сильно поддерживают Украину. Они принимают в своих домах украинских друзей, отправляют лекарства и гуманитарную помощь, а многие лично поддерживают проект "Спасаем жизнь", который создал в начале войны "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Украине помогает вся Европа, но особенно Италия. Мы чувствуем сильную поддержку со стороны итальянского правительства: две недели назад премьер Мэлони была в Украине, объявив о военной помощи. Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают", – подчеркнул Рыженков.

Он акцентировал, что сейчас украинские компании пытаются выстроить новые логистические цепочки и возобновить производство. В то же время необходимо готовиться к восстановлению, которое начнется после победы, и здесь нам понадобится поддержка западных партнеров.

"Важно думать о том, что будет после восстановления. Мы должны подготовиться к тому, что будет дальше. Ваша премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что итальянские компании станут главными действующими силами восстановления, и мы готовы быть их партнерами. Я уверен, что так и произойдет", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" организовала в Милане благотворительный вечер, на котором подвели итоги работы за год и провели аукцион.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест