Итальянцы станут действенной силой обновления Украины после победы, - "Метинвест"

По его словам, итальянцы сильно поддерживают Украину. Они принимают в своих домах украинских друзей, отправляют лекарства и гуманитарную помощь, а многие лично поддерживают проект "Спасаем жизнь", который создал в начале войны "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Украине помогает вся Европа, но особенно Италия. Мы чувствуем сильную поддержку со стороны итальянского правительства: две недели назад премьер Мэлони была в Украине, объявив о военной помощи. Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают", – подчеркнул Рыженков.

Он акцентировал, что сейчас украинские компании пытаются выстроить новые логистические цепочки и возобновить производство. В то же время необходимо готовиться к восстановлению, которое начнется после победы, и здесь нам понадобится поддержка западных партнеров.

"Важно думать о том, что будет после восстановления. Мы должны подготовиться к тому, что будет дальше. Ваша премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что итальянские компании станут главными действующими силами восстановления, и мы готовы быть их партнерами. Я уверен, что так и произойдет", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" организовала в Милане благотворительный вечер, на котором подвели итоги работы за год и провели аукцион.