Итальянский гранд выбрал тренера на новый сезон

40-летний специалист продолжит работу во главе "волков". Такое решение одобрили владельцы клуба – Дэн и Райан Фридкины.

"За время его короткого пребывания в должности главного тренера положительное влияние, принесенное его лидерством, ощутил весь клуб. Даниэле руководит командой с уважением и смелостью, а его сила и глубокая вера в клуб действительно соответствуют ценностям "Ромы", города и непревзойденных болельщиков", – говорится в заявлении римлян.

Де Росси возглавил "волков" 16 января. С тех пор "Рома" одержала 11 побед во всех турнирах, а проиграла всего дважды (16 матчей). Римляне соперничают за выход в полуфинал Лиги Европы, а также идут на 5-й строчке в Серии А.

Кто такой Даниэле Де Росси

Уроженец Рима, наследник дворянского рода. В детстве занимался футболом в команде "Остиамаре". На профессиональном уровне дебютировал в "Роме" в сезоне 2001/02.

В общей сложности отдал "волкам" 18 сезонов. Завоевал с римлянами 2 Кубка и Суперкубок Италии. Последний сезон в карьере отыграл за "Бока Хуниорс" и стал чемпионом Аргентины. Цвета сборной Италии защищал в 2004-2017 гг., проведя 117 матчей (21 гол). Триумфовал с национальной командой на ЧМ-2006, стал вице-чемпионом Европы в 2012-м и завоевал "бронзу" Олимпиады-2004.

В марте 2021 года пополнил штаб Роберто Манчини в сборной Италии. В роли технического ассистента стал чемпионом Европы со "Скуадра Адзуррой". В сезоне 2022/23 неудачно поработал со СПАЛом.