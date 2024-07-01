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Итальянский гранд нацелился на звезду "Динамо": скромное предложение не утешит Киев

Рим, Понедельник 01 июля 2024 11:28
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Итальянский гранд нацелился на звезду "Динамо": скромное предложение не утешит Киев Фото: Николай Шапаренко отыграл 7 сезонов за "бело-синих" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко попал в сферу интересов римского "Лацио".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Calciomercato.

"Орлы" рассматривают вариант с подписанием украинца. В столице Италии он может заменить испанца Луиса Альберто.

Шапаренко убедил скаутов "Лацио" хорошим выступлением на Евро-2024. Аналитики римлян убеждены, что хавбек легко адаптируется к схеме наставника "орлов" Марко Барони. Украинец в случае перехода будет закрывать позицию атакующего полузащитника.

"Лацио" готов отдать за Шапаренко 10 млн евро. Небольшая сумма отступных связана с контрактными обязательствами украинца перед "Динамо". Договор хавбека рассчитан только до лета 2025 года, так что в январе он сможет договориться с другой командой о бесплатном переходе.

Ранее "Динамо" обнародовало список спарринг-партнеров на июль. Команда Александра Шовковского запланировала контрольные поединки с немецкими "Падерборном" и "Шальке", а также датским "Брондбю". Первый матч – 10 июля.

К слову, ранее "Динамо" представило три комплекта формы на следующий сезон.

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