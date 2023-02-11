Евродепутат Коццолино арестован за коррупцию и хотят экстрадировать в Бельгию

"Наш клиент был арестован вчера в больнице, где он находился из-за проблем с сердцем. Ордер на арест выдан следственным судьей Мишелем Клезом", - сказал его адвокат Димитри Де Беко в заявлении, направленном Politico.

Де Беко сообщил, что Коццолино сейчас вернулся домой, однако находится под домашним арестом. Депутат выступил против своей экстрадиции в Бельгию из-за "способа производства" бельгийского правосудия, говорится в заявлении. Команда юристов Коццолино утверждала, что с 21 декабря несколько раз писала судье, чтобы его заслушали, но так и не получили ответа.

Слушания по экстрадиции Коццолино состоятся во вторник утром. Ранним утром в пятницу бельгийские власти начали операцию по задержанию бельгийского евродепутата Марка Тарабеллы. На пленарном заседании Европарламента с Коццолино и Тарабеллы был снят иммунитет, что позволило бельгийским следователям задержать их.

Бельгийская полиция обыскала дом Коццолино в Брюсселе и опечатала, однако не обыскала его офис в Европейском парламенте. Кроме того, был проведен обыск в сейфе Тарабеллы в банке в Льеже, а также в нескольких офисах в валлонском городе Антис, где Тарабелла все еще является мэром.

Согласно парламентским отчетам потенциальные нарушения бельгийского законодательства Тарабеллой и Коццолино могут включать коррупцию, участие в преступной организации и отмывание денег. Однако в пятничном сообщении прокуратура упоминала только о коррупции и отмывании денег.

В конце прошлой недели ведущий дело бельгийский следователь освободил из тюрьмы одного из четырех первых задержанных по делу - Никколо Фига-Таламанку - генерального секретаря одной из неправительственных организаций No Peace Without Justice, связанных с коррупционным скандалом Qatargate.

Трое других подозреваемых - бывший вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, ее партнер Франческо Джорджи и бывший евродепутат Пьер Антонио Панцери - находятся в тюрьме. В январе Панцери заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.