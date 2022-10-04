ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Италии арестовали недвижимость двух российских олигархов

Новина українською →
Италия, Вторник 04 октября 2022 10:23
В Италии арестовали недвижимость двух российских олигархов Фото: Эдуарда Худайнатов (российские СМИ)
Автор: Александр Белоус

Италия заморозила объекты недвижимости, принадлежащие двум российским олигархам. Арест наложен виллу на роскошном морском курорте Портофино, а также на недвижимость в Сирмионе на озере Гарда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция наложила арест на виллу Альтакьяра, особняк с парком на мысе Портофино на Лигурийском море, а также имущество и автомобиль в Риме у Эдуарда Худайнатова, бывшего главы российского энергетического гиганта "Роснефть".

Один из источников сообщил, что Худайнатов был внесен в черный список санкций ЕС после вторжения Москвы в Украину, добавив, что его активы стоят около 57 млн.

В мае итальянская полиция конфисковала роскошную яхту "Шахерезада" стоимостью около 700 млн долларов, которая, как считается, принадлежала Худайнатову и которая в СМИ связывалась с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках отдельной операции полиция заморозила недвижимость в Сирмионе, городе на озере Гарда на северо-востоке Италии, стоимостью более 15 млн евро. Один из источников сообщил, что он принадлежит Григорию Березкину, председателю правления российской группы прямых инвестиций Esn.

В марте и апреле Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 млн евро у состоятельных россиян, которые регулярно приезжали в страну на отдых и приобрели недвижимость во многих престижных местах.

Согласно обновленному официальному списку Guardia di Finanza, общая стоимость активов, изъятых на данный момент в Италии у российских олигархов, составляет более 1,7 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
DAILY
Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии