В Италии произошло землетрясение

На юге Италии произошло землетрясение, сила которого составила около 5,0 баллов по шкале Рихтера. Колебания земной поверхности произошло в регионе Калабрия вчера поздно вечером 1 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным мониторинговых групп, землетрясение ощущалось на обширной территории. Вместе с тем не поступало сообщений о серьезных разрушениях.
Как рассказали в пресс-службе итальянской пожарной службы, они не получали никакой информации о повреждении или просьбах о помощи в результате землетрясения.
Кроме того, не было соответствующих заявлений по поводу разрушений или пострадавших и от Агентства гражданской защиты Италии.
В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV) рассказали, что эпицентр подземных толчков был недалеко от города Козенца в регионе Калабрия и произошел в 21:43 по местному времени.
Итальянские специалисты предоставили землетрясению магнитуду 5,0.
Вместе с тем в немецком научно-исследовательском центре геонаук (GFZ) оценили его в 4,6 балла, хотя первоначально давали 5,3 балла.
Следует отметить, что землетрясения – не редкое явление для центральной и южной Италии.
Так, напомним, что в 2016 году в результате землетрясения магнитудой 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек, а также была уничтожена большая часть горного города Аматриче.
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