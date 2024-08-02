В Италии произошло землетрясение

По данным мониторинговых групп, землетрясение ощущалось на обширной территории. Вместе с тем не поступало сообщений о серьезных разрушениях.

Как рассказали в пресс-службе итальянской пожарной службы, они не получали никакой информации о повреждении или просьбах о помощи в результате землетрясения.

Кроме того, не было соответствующих заявлений по поводу разрушений или пострадавших и от Агентства гражданской защиты Италии.

В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV) рассказали, что эпицентр подземных толчков был недалеко от города Козенца в регионе Калабрия и произошел в 21:43 по местному времени.

Итальянские специалисты предоставили землетрясению магнитуду 5,0.

Вместе с тем в немецком научно-исследовательском центре геонаук (GFZ) оценили его в 4,6 балла, хотя первоначально давали 5,3 балла.

Следует отметить, что землетрясения – не редкое явление для центральной и южной Италии.

Так, напомним, что в 2016 году в результате землетрясения магнитудой 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек, а также была уничтожена большая часть горного города Аматриче.