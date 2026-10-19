В Италии протестующие грабили и громили магазины известных брендов, задержан 271 человек

Итальянская полиция задержала 271 молодого человека во время беспорядков в Милане 18 октября. Они разбивали витрины в магазинах и грабили их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Протесты и ограбления в Милане

В Италии на второй день протестов из-за низкого качества государственных услуг и роста цен демонстранты грабили магазины и повреждали имущество.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда несколько сотен протестующих в капюшонах подожгли мусорные баки и ограбили магазины. Это были сети Decathlon и Arc'teryx , а также магазин телефонов Vodafone в центре города.

Из тех, кого доставили в отделения полиции, 32 человека были арестованы, в том числе 23 несовершеннолетних и 13 иностранных граждан, заявила полиция 19 октября. Еще о 28 человек сообщили в судебные органы.

Беспорядки произошли после аналогичных столкновений в субботу в таких северных городах как Милан, Болонья, Брешия, Бергамо и Турин. Там были арестованы 28 протестующих.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони осудила насилие и объявила о проведении правительственной встречи в понедельник для обсуждения путей разрешения ситуации.

Протесты во Франции

Эти беспорядки подражали беспорядкам в соседней Франции, где сотни тысяч человек вышли на улицы 17 октября в рамках одних из самых жестоких протестов в стране за последние годы.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил ввести частичный комендантский час после беспорядков. Тем временем в Париже из-за протеста не открылся Лувр.

Кроме того, во время беспорядков во Франции задержали уже 2000 человек. В общей сложности по стране произошло 110 маршей, которые собрали от 550 000 (по оценкам властей) до около 800 000 участников (по данным организаторов).