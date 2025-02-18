В Италии на нефтяном танкере прогремели взрывы, он мог перевозить российскую нефть

По данным СМИ, судно имеет течение ниже ватерлинии, однако утечки нефти не было зафиксировано. Как пишет издание, экологической катастрофы не произошло благодаря листам металла в камере безопасности, которые не позволили вылиться нефти в море.

По предварительным данным, в результате взрыва также никто не пострадал, затопление судну не грозит. Однако экипаж утверждает, что перед взрывами было слышно два громких удара.

Во время осмотра на судне было обнаружено два согнутых внутрь листа корпуса. Журналисты считают, что это может свидетельствовать о наличии двух устройств, расположенных на внешней стороне корпуса.

На месте происшествия береговая охрана Савоны осматривает место происшествия вместе с водолазами. Сейчас следователи не разглашают никакой дополнительной информации.

Администрация порта опубликовала сообщение, в котором реконструировала инцидент следующим образом: "Во время разгрузки сырой нефти специализированный персонал, который наблюдал за этими операциями, заметил некоторые аномалии в процедуре разгрузки, и решил, по согласованию с этим портовым офисом, из соображений предосторожности, прервать их. Офис капитана порта немедленно ввел процедуры, предусмотренные планами порта по борьбе с загрязнением и пожаротушению. О разливах или травмах персонала не сообщалось. Сейчас на борту судна проводятся технические расследования, чтобы проверить происхождение этих аномалий и устранить их, чтобы операции могли продолжаться в безопасности".

Прокуратура Савоны открыла дело по инциденту и рассматривает все возможные версии, включая теракт. К расследованию присоединились прокуратура Генуи и управление по борьбе с мафией и терроризмом. Издание IVG сообщает, что есть три факта, подтверждающие версию взрыва: пробоина ниже ватерлинии, характер повреждений согнутыми внутрь листами и гибель рыбы в районе инцидента

Seajewel, длиной 245 метров и шириной 42 метра, был построен в 2009 году и сейчас ходит под флагом Мальты. Он прибыл в пятницу 14 февраля из Алжира. В СМИ танкер упоминается среди судов, которые продолжают транспортировать российскую нефть в Европейский Союз, несмотря на санкции, связанные с войной в Украине.