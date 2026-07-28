В Италии мафия хочет использовать ударные дроны "как в Украине"

О новой угрозе во время заседания парламентской антимафиозной комиссии заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.

По его словам, правоохранители уже обнаружили оружие, которое попало в Италию через Балканы.

"Мы обнаружили оружие, которое происходит из Саленто (в Апулии), но на самом деле было привезено из Балкан - бывшей Югославии", - отметил прокурор.

В то же время, по его словам, наибольшее беспокойство вызывает интерес мафиозных группировок к более современному вооружению, которое появилось на черном рынке после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. Например, появившегося на черном рынке во время российско-украинской войны. У нас есть данные о закупках запускаемых с дронов боеприпасов - оружия, от которого мы не готовы защищаться", - сообщил де Лучия.

Он добавил, что мафиозные структуры пытаются сформировать высокотехнологичный арсенал. По словам прокурора, такая тенденция наблюдается не только в районе Палермо, но и других регионах Италии.