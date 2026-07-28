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В Италии мафия хочет использовать ударные дроны "как в Украине"

19:55 28.07.2026 Вт
2 мин
Следователи обнаружили новую опасную тенденцию, связанную с оружием с черного рынка
aimg Мария Науменко
Фото: партия FPV-дронов (armyinform.com.ua)

Итальянская мафия пытается получить боеприпасы для ударных дронов, подобные используемым во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

О новой угрозе во время заседания парламентской антимафиозной комиссии заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.

По его словам, правоохранители уже обнаружили оружие, которое попало в Италию через Балканы.

"Мы обнаружили оружие, которое происходит из Саленто (в Апулии), но на самом деле было привезено из Балкан - бывшей Югославии", - отметил прокурор.

В то же время, по его словам, наибольшее беспокойство вызывает интерес мафиозных группировок к более современному вооружению, которое появилось на черном рынке после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. Например, появившегося на черном рынке во время российско-украинской войны. У нас есть данные о закупках запускаемых с дронов боеприпасов - оружия, от которого мы не готовы защищаться", - сообщил де Лучия.

Он добавил, что мафиозные структуры пытаются сформировать высокотехнологичный арсенал. По словам прокурора, такая тенденция наблюдается не только в районе Палермо, но и других регионах Италии.

Напомним, Украина не только нарастила масштабное производство боевых беспилотников, но стала одним из мировых лидеров в этой сфере.

Об этом свидетельствует и оценка Пентагона: по словам представителя оборонного ведомства США Тревиса Метца, нынешние объемы американского производства составляют лишь небольшую долю от украинских, хотя Вашингтон уже пытается ускорить развитие собственной дронной индустрии.

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