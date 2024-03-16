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В Италии возле мэрии взорвалась бомба

Суббота 16 марта 2024 21:04
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В Италии возле мэрии взорвалась бомба Фото: в итальянском городе Оттана у мэрии взорвалась бомба (ansa.it)
Автор: Владимир Костырин

В муниципалитете Оттана на итальянском острове Сардиния у здания мэрии произошел взрыв. В результате инцидента было значительно повреждено само здание, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По данным местной полиции, бомба была изготовлена из 3-4 килограммов взрывчатого вещества и нанесла огромный ущерб внешнему виду здания мэрии и первому этажу, также вылетели окна и двери, повреждены фасады близлежащих офисов.

Однако здание ратуши не получило структурных повреждений, и было признано пригодным для дальнейшего использования.

Правоохранители уже получили записи камер видеонаблюдения на момент инцидента. Однако о каких-либо подозреваемых пока данных нет

Префект Нуоро Джанкарло Дионизи созвал заседание комитета общественной безопасности и безопасности на понедельник утром и заявил, что "случившееся является чрезвычайно серьезным инцидентом".

"В понедельник мы будем оценивать ситуацию на комитете общественной безопасности, но я могу уже сказать, что это не "горячая" зона: последняя бомба против администратора датируется 2010 годом, поэтому это был гром среди ясного неба", - добавил он.

Следователи исключили какую-либо связь между этим взрывом и продолжающимися протестами в районе Нуоро против установки заводов из возобновляемых источников энергии.

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