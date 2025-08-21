В Италии арестовали украинца: подозревают в подрыве "Северных потоков"

Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте гражданина Украины, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Задержание произошло в провинции Римини (Италия). Операцию провели карабинеры из Мизано-Адриатико в тесном сотрудничестве со Службой международного полицейского сотрудничества и на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа 2025 года следственным судьей Федерального суда Германии.

По данным прокуратуры, задержанным является Сергей К., которого серьезно подозревают в:

совместном совершении взрыва (ст. 308 УК Германии),

антиконституционном саботаже (ст. 88),

разрушении зданий (ст. 305).

Следствие считает, что Сергей К. был участником группы, которая заложила взрывчатку на магистралях возле острова Борнхольм. Он также, вероятно, выступал одним из координаторов операции.

Для транспортировки взрывчатки группа использовала парусную яхту, арендованную у немецкой компании по поддельным документам.

Сейчас ожидается, что после экстрадиции из Италии подозреваемого доставят к следственному судье Федерального суда правосудия в Германии.