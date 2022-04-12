Італія уклала газову угоду з Алжиром про збільшення поставок на 40%

Про досягнуті 11 квітня домовленості розповів прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Алжиру. Він зазначив, що угода стала важливим кроком у прагненні країни скоротити свою залежність від російського газу.

"За ним будуть і інші", - сказав Драгі журналістам після зустрічі з президентом Алжиру Абдельмаджидом Теббуном.

Італія, яка отримує близько 40% газу, що становить 29 мільярдів кубометрів, від поставок з РФ, зараз активно намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання. Міністри звернулися до багатьох країн, таких як Конго, Ангола, Азербайджан і Катар, щоб знайти можливість замінити цей обсяг імпорту російського "блакитного палива".

У заяві італійської енергетичної групи Eni (ENI.Mi) йдеться, що вона домовилася з алжирською Sonatrach про поступове збільшення потоків в трубопроводі Transmed, починаючи з цього року, і до 2023-2024 років досягти 9 мільярдів кубометрів додаткового газу на рік.

Алжир є другим за величиною постачальником газу в Італію. Трубопровід Transmed має пропускну здатність понад 110 мільйонів кубометрів на день, але наразі транспортує тільки близько 60 мільйонів кубометрів.

Торік експорт алжирського газу до Італії зріс на 76% до 21,2 млрд кубометрів, а вже 11 квітня добові потоки перевищили поставки з Росії.