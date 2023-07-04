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Италия уже заморозила российские активы на 2,5 миллиарда долларов

Фото: Италия уже заморозила российские активы на 2,5 миллиарда долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия заморозила активы России на 2,5 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем ежегодном отчете подразделение Центрального банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в 2 миллиарда евро (2,5 млрд долларов) была обновлена по состоянию на конец июня.

Директор UIF Энцо Серата уточнил, что в рамках режима санкций были заморожены финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 физическими лицами

Среди активов РФ, которые заморозили в Италии, - банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили.

Замораживание активов РФ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада начали замораживать российские активы. Официальные представители нашей страны ожидают, что эти активы будут конфискованы и переданы Украине.

В частности, такую инициативу уже начали всерьез рассматривать в США. 3 февраля генпрокурор Меррик Гарланд впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине.

При этом в Конгресс США внесли законопроект, которым предлагается разрешить президенту Джо Байдену инициировать передачу активов РФ нашей стране.

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