Італія запроваджує COVID-пропуск для студентів та викладачів
Фото: Італія запроваджує COVID-пропуск для студентів та викладачів (Getty Images)
Рада Міністрів Італії прийняла постанову стосовно запровадження COVID-пропуску Green Pass для всіх співробітників школи, викладачів та студентів. Недотримання правил загрожує фахівцям звільненням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.
За словами міністра охорони здоров’я Роберто Сперанса, уряд прийняв відповідне рішення, щоб навчальні заклади Італії мали змогу безпечно продовжити роботу вже з вересня.
Green Pass будуть зобов’язані мати при собі не лише працівники шкіл та викладачі університетів, але і студенти.
Сперанс додав, що відсутність COVID-пропуску загрожуватиме фахівцям звільненням й позбавленням заробітної платні.