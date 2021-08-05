ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Италия вводит COVID-пропуск для студентов и преподавателей

Новина українською →
Италия, Четверг 05 августа 2021 22:13
Италия вводит COVID-пропуск для студентов и преподавателей Фото: Италия вводит COVID-пропуск для студентов и преподавателей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет министров Италии принял постановление о введении COVID-пропуска Green Pass для всех сотрудников школы, преподавателей и студентов. Несоблюдение правил грозит специалистам увольнением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанса, правительство приняло соответствующее решение, чтобы учебные заведения Италии имели возможность безопасно продолжить работу уже с сентября.

Green Pass будут обязаны иметь при себе не только работники школ и преподаватели университетов, но и студенты.

Сперанс добавил, что отсутствие COVID-пропуска будет грозить специалистам увольнением и лишением заработной платы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Коронавирус пандемия
NEWS
Крым, Донбасс и паспортизация: главные заявления из интервью Зеленского
Крым, Донбасс и паспортизация: главные заявления из интервью Зеленского
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине